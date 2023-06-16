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Англия. Чемпионшип

«Лестер» объявил о назначении нового главного тренера

16 Июня 2023 • 20:42 Комментировать

Энцо Мареска стал новым главным тренером «Лестера».

43-летний Мареска заключил контракт с клубом на срок до 2026 года и немедленно приступит к работе в подготовке к новому сезону Чемпионшипа.

Итальянский специалист прибывает в «Лестер» после работы помощником Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», с которым они вместе завоевали трофеи Английской премьер-лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2022/23.

«Во-первых, мы выложимся на 100%, абсолютно, потому что клуб этого заслуживает. Это наша работа, наш долг. Затем, как я уже сказал, день за днем, шаг за шагом, мы обязательно будем совершенствоваться», – цитирует Мареску официальный сайт «Лестера».

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Энцо Мареска
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