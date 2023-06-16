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Англия. Чемпионшип

«Рома» работает над выкупом Льоренте

16 Июня 2023 • 12:03 Комментировать

Итальянская «Рома» работает над очередным трансфером. По информации от Football Italia, на этот раз команда Жозе Моуринью хочет выкупить у «Лидса» центрального защитника Диего Льоренте, который провёл за «джаллоросси» вторую половину сезона на правах аренды.

«Лидс» недавно вылетел в Чемпионшип, что позволяет «Роме» надеяться на скидку в переговорах по Льоренте. Сам Диего открыт к переходу в команду Жозе Моуринью на постоянной основе.

Напомним, Льоренте провёл всего 9 матчей за «Рому» в чемпионате Италии, где не отметился ни одним результативным действием. Игрок дошёл вместе с командой до финала Лиги Европы, где римляне проиграли «Севилье».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лидс Диего Льоренте трансферы футбола - лето 2023
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