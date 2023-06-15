Помощник Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Энцо Мареска в ближайшее время станет новым главным тренером «Лестера». Об этом рапортует известный инсайдер Фабрицио Романо.

Как сообщает источник, переговоры между сторонами практически завершены, осталось уладить некоторые нюансы. Отмечается, что Мареска должен подписать контракт с «лисами» в ближайшие дни.

По итогам сезона-2022/23 «Лестер» занял 18-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги и покинул элитный дивизион.

Ранее сообщалось, что временный наставник «Лестера» Дин Смит не останется в команде на новый сезон.