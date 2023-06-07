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Англия. Чемпионшип

Билли Шарп покинул «Шеффилд Юнайтед» официально

07 Июня 2023 • 19:30 Комментировать

Нападающий «Шеффилд Юнайтед» Билли Шарп покинул состав «клинков» по завершению нынешнего сезона.

Уход 37-летнего форварда подтвердила пресс-служба новичка Английской премьер-лиги. «Больше, чем просто игрок «Шеффилд Юнайтед». Рекордсмен, вдохновивший целое поколение. Билли Шарп. Величайший», - говорится в прощальном заявлении клуба.

Отметим, что нападающий покинул коллектив на правах свободного агента. Билли Шарп выступал за «Шеффилд Юнайтед» с 2015 года, пройдя путь от третьего по силе дивизиона до Английской премьер-лиги. В 311 матчах форвард забил 116 голов в рамках всех состязаний.

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Евро-Футбол.Ру,
Шеффилд Юнайтед Билли Шарп
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