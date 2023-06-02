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Англия. Чемпионшип

«Лидс» объявил об отставке Эллардайса официально

02 Июня 2023 • 13:11 Комментировать

Известный британский специалист Сэм Эллардайс покинул пост главного тренера «Лидса», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Стороны завершили сотрудничество по обоюдному согласию. В ближайшем будущем «павлины» назовут нового главного тренера команды.

Напомним, что Эллардайс занял пост главного тренера «Лидса» в начале прошлого месяца. По итогам сезона команда финишировала на предпоследнем месте в Премьер-лиге. В следующем сезоне клуб будет выступать в Чемпионшипе.

Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», второе место занял лондонский «Арсенал», а третье – «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Сэм Эллардайс
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