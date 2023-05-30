Полузащитник «Сандерленда» Джек Кларк привлек внимание ряда клубов АПЛ.

Как сообщает футбольный журналист Фабрицио Романо, в Кларке заинтересованы «Бёрнли», «Брентфорд» и «Кристал Пэлас». Согласно информации инсайдера, все три клуба отправили предложения о приобретении игрока.

Однако известно, что «Сандерленд» на данный момент ведет переговоры о новом контракте с Кларком, так как полузащитник считается ключевым игроком для достижения командой цели по продвижению в высший дивизион. Клуб стремится удержать талантливого игрока и предложить ему выгодные условия, чтобы укрепить свои шансы на успех.

В сезоне 2022/23 Кларк провел на поле 50 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 13 результативных передач.