Полузащитник «Бирмингема» Джоб Беллингем продолжит карьеру в «Сандерленде», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, все условия сделки уже согласованы. Сума трансфера 17-летнего футболиста составит 3 миллиона фунтов (примерно 3,5 миллиона евро).

Отметим, что Джоб является младшим братом полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуда Беллингема. В текущем розыгрыше Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии) игрок «Бирмингема» провёл 22 матча, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Джоба Беллингема в 3 миллиона евро.