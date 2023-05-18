Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

Джоб Беллингем продолжит карьеру в «Сандерленде»

18 Мая 2023 • 14:46 Комментировать
Бирмингем
1:2
Шеффилд Юнайтед
окончен

Полузащитник «Бирмингема» Джоб Беллингем продолжит карьеру в «Сандерленде», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, все условия сделки уже согласованы. Сума трансфера 17-летнего футболиста составит 3 миллиона фунтов (примерно 3,5 миллиона евро).

Отметим, что Джоб является младшим братом полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуда Беллингема. В текущем розыгрыше Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии) игрок «Бирмингема» провёл 22 матча, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Джоба Беллингема в 3 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сандерленд Бирмингем Джоб Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Мая
14:46 · Англия. Чемпионшип
Джоб Беллингем продолжит карьеру в «Сандерленде»
04:40 · Англия. Чемпионшип
«Ковентри» обыграл «Мидлсбро» и вышел в финал плей-офф за место в АПЛ
17 Мая
20:57 · Англия. Чемпионшип
Барнс после девяти сезонов в «Бёрнли» переходит в «Норвич» официально
12 Мая
05:33 · Англия. Чемпионшип
Фанаты «Миллуола» разгромили автобус «Блэкберна»
11 Мая
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Норвич» подпишет легенду «Бёрнли» слухи
10 Мая
23:55 · Англия. Чемпионшип
Валерьен Исмаэль возглавил «Уотфорд» официально
12:34 · Англия. Премьер-лига
Сульшер: «Уверен, Каррик может стать тренером «Манчестер Юнайтед», если захочет»
07 Мая
18:32 · Англия. Чемпионшип
«Бёрнли» продлил контракт с Компани
06 Мая
06:41 · Англия. Чемпионшип
«Милан» нашёл усиление в Англии
05 Мая
19:41 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Жоау Педру станет рекордным в истории «Брайтона»
19:15 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» подписал молодого форварда «Уотфорда» официально
12:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не будет выкупать Вегхорста
03 Мая
20:26 · Англия. Чемпионшип
Уайлдер покинет «Уотфорд» после завершения сезона Чемпионшипа
19:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не ведёт переговоров по выкупу Вегхорста
02 Мая
03:04 · Англия. Чемпионшип
«Это страшно» - тренер «Плимута» не хочет вылета «Эвертона» из АПЛ
Все новости
Рекомендуем