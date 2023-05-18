«Ковентри» обыграл «Мидлсбро» и вышел в финал плей-офф за место в АПЛ

«Ковентри Сити» обыграл «Мидлсбро» во втором полуфинальном матче плей-офф за место в АПЛ, успех принес единственный гол на 57-й минуте в исполнении Густаво Хамера. Первый матч закончился по нулям, таким образом, один гол за два матча позволил «Ковентри» выбраться в финал.

Там команда сыграет с «Лутоном», который расправился с «Сандерлендом». «Ковентри» не выступал в высшей лиге английского футбола с сезона 2000/2001, а тренирует клуб бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» - Марк Робинс.

Любопытно, что тренером «Мидлбсро» является не кто иной, как другой бывший футболист «Манчестер Юнайтед» - Майкл Каррик.