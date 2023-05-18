Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

«Ковентри» обыграл «Мидлсбро» и вышел в финал плей-офф за место в АПЛ

18 Мая 2023 • 04:40 Комментировать
Мидлсбро
0:1
Ковентри
окончен

«Ковентри Сити» обыграл «Мидлсбро» во втором полуфинальном матче плей-офф за место в АПЛ, успех принес единственный гол на 57-й минуте в исполнении Густаво Хамера. Первый матч закончился по нулям, таким образом, один гол за два матча позволил «Ковентри» выбраться в финал.

Там команда сыграет с «Лутоном», который расправился с «Сандерлендом». «Ковентри» не выступал в высшей лиге английского футбола с сезона 2000/2001, а тренирует клуб бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» - Марк Робинс.

Любопытно, что тренером  «Мидлбсро» является не кто иной, как другой бывший футболист «Манчестер Юнайтед» - Майкл Каррик. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ковентри Мидлсбро Майкл Каррик Марк Робинс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Мидлсбро Мидлсбро
Ковентри Ковентри
0
1
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Мая
04:40 · Англия. Чемпионшип
«Ковентри» обыграл «Мидлсбро» и вышел в финал плей-офф за место в АПЛ
17 Мая
20:57 · Англия. Чемпионшип
Барнс после девяти сезонов в «Бёрнли» переходит в «Норвич» официально
12 Мая
05:33 · Англия. Чемпионшип
Фанаты «Миллуола» разгромили автобус «Блэкберна»
11 Мая
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Норвич» подпишет легенду «Бёрнли» слухи
10 Мая
23:55 · Англия. Чемпионшип
Валерьен Исмаэль возглавил «Уотфорд» официально
12:34 · Англия. Премьер-лига
Сульшер: «Уверен, Каррик может стать тренером «Манчестер Юнайтед», если захочет»
07 Мая
18:32 · Англия. Чемпионшип
«Бёрнли» продлил контракт с Компани
06 Мая
06:41 · Англия. Чемпионшип
«Милан» нашёл усиление в Англии
05 Мая
19:41 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Жоау Педру станет рекордным в истории «Брайтона»
19:15 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» подписал молодого форварда «Уотфорда» официально
12:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не будет выкупать Вегхорста
03 Мая
20:26 · Англия. Чемпионшип
Уайлдер покинет «Уотфорд» после завершения сезона Чемпионшипа
19:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не ведёт переговоров по выкупу Вегхорста
02 Мая
03:04 · Англия. Чемпионшип
«Это страшно» - тренер «Плимута» не хочет вылета «Эвертона» из АПЛ
01 Мая
03:51 · Англия. Чемпионшип
«Ипсвич» и «Плимут» вышли в Чемпионшип
Все новости
Рекомендуем