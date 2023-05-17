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Англия. Чемпионшип

Барнс после девяти сезонов в «Бёрнли» переходит в «Норвич» официально

17 Мая 2023 • 20:57 Комментировать

«Норвич» официально объявил о переходе в свои ряды Эшли Барнса. 33-летний нападающий станет футболистом «канареек» в первый день июля. Контракт Барнса будет рассчитан на два сезона.

Барнс покидает «Бёрнли» после девяти сезонов в клубе. Нападающий отыграл за клуб 293 матча, в которых забил 55 голов и отдал 13 результативных передач на партнёров.

За «Норвич» Барнс будет выступать под номером 10.

Отметим, что «Бёрнли» выиграл Чемпионшип и получил возможность провести следующий сезон в элите английского футбола. Что касается «Норвича», то «канарейки» завершили регулярный чемпионат на 13-й позиции.

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