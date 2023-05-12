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Англия. Чемпионшип

Фанаты «Миллуола» разгромили автобус «Блэкберна»

12 Мая 2023 • 05:33 Комментировать

Драматично завершился для «Миллуолла» чемпионат во второй по силе английской лиге - Чемпионшип. Команда до последнего претендовала на место в плей-офф, которое могло дать надежду в следующем сезоне сыграть в высшей лиге, но в последнем матче против «Блэкберна» случилась катастрофа.

«Миллуолл» вел в счете 3:1, но расслабился и проиграл 3:4, выпав из зоны плей-офф, в которой находился перед последним туром. Разочарование фанатов было настолько велико, что удержаться от соблазна выместить злобу на автобусе «дроздов» они не смогли - транспортное средство сильно пострадало в смысле разбитых окон. 

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Евро-Футбол.Ру,
Блэкберн Миллуолл
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