Фанаты «Миллуола» разгромили автобус «Блэкберна»

Драматично завершился для «Миллуолла» чемпионат во второй по силе английской лиге - Чемпионшип. Команда до последнего претендовала на место в плей-офф, которое могло дать надежду в следующем сезоне сыграть в высшей лиге, но в последнем матче против «Блэкберна» случилась катастрофа.

«Миллуолл» вел в счете 3:1, но расслабился и проиграл 3:4, выпав из зоны плей-офф, в которой находился перед последним туром. Разочарование фанатов было настолько велико, что удержаться от соблазна выместить злобу на автобусе «дроздов» они не смогли - транспортное средство сильно пострадало в смысле разбитых окон.