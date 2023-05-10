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Англия. Чемпионшип

Валерьен Исмаэль возглавил «Уотфорд» официально

10 Мая 2023 • 23:55 Комментировать

Бывший французский футболист, а ныне тренер Валерьен Исмаэль стал 11-м тренером лондонского «Уотфорда» с сентября 2019 года. Об назначении рапортует пресс-служба английского клуба.

Напомним, что текущий сезон «шершни» завершили провально – команда, ещё недавно игравшая в элите английского футбола, заняла лишь 11-е место в Чемпионшипе. В активе команды 63 набранных очка, отставание от шестого места, которое дает сыграть в плей-офф – шесть баллов.

Последним местом работы Исмаэля был стамбульский «Бешикташ». Ранее в Англии специалист работал с «Барнсли» и «Вест Бромвичем».

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Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд Валерьен Исмаэль
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