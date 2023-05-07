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Англия. Чемпионшип

«Бёрнли» продлил контракт с Компани

07 Мая 2023 • 18:32 Комментировать

«Бёрнли» объявил о продлении контракта с главным тренером клуба Венсаном Компани, новое соглашение рассчитано на пять лет.

«С первого дня чувствую себя прекрасно в этом клубе, поэтому считаю, что принял правильное решение остаться в «Бёрнли» ещё на пять лет. Мы вместе с болельщиками смогли превратить наш стадион в крепость и продолжаем работать над тем, чтобы становиться лучше с каждым днём», - приводит слова Компани официальный сайт «Бёрнли».

Отметим, что «Бёрнли» под руководством бельгийского специалиста досрочно стал чемпионом и в следующем сезоне сыграет в английской Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Венсан Компани
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