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Англия. Чемпионшип

«Милан» нашёл усиление в Англии

06 Мая 2023 • 06:41 Комментировать

Защитник английского «Норвича» Эндрю Омобамиделе может продолжить карьеру в другом чемпионате, об этом сообщается на страницах Irish Independent.

Как информирует источник, в услугах 20-летнего исполнителя заинтересованы «Ницца» и «Милан». Руководство «Норвича» готово к переговорам с потенциальными покупателями. Англичане оценивают защитника в 23 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Эндрю принял участие в 33 поединках Чемпионшипа, в которых отметился одним забитым мячом. Срок действующего контракта Омобамиделе с «Норвичем» рассчитан до июня 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ницца трансферы футбола - лето 2023 Эндрю Омобамиделе
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