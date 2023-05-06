«Милан» нашёл усиление в Англии

Защитник английского «Норвича» Эндрю Омобамиделе может продолжить карьеру в другом чемпионате, об этом сообщается на страницах Irish Independent.

Как информирует источник, в услугах 20-летнего исполнителя заинтересованы «Ницца» и «Милан». Руководство «Норвича» готово к переговорам с потенциальными покупателями. Англичане оценивают защитника в 23 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Эндрю принял участие в 33 поединках Чемпионшипа, в которых отметился одним забитым мячом. Срок действующего контракта Омобамиделе с «Норвичем» рассчитан до июня 2026 года.