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Англия. Чемпионшип

Уайлдер покинет «Уотфорд» после завершения сезона Чемпионшипа

03 Мая 2023 • 20:26 Комментировать
Уотфорд
...
Сток Сити
08.05 17:00

Крис Уайлдер покинет английский «Уотфорд» после завершения нынешнего сезона Чемпионшипа.

По информации издания The Athletic, специалист проведёт свой последний поединок во главе «шерней» против «Сток Сити» в понедельник, 8 мая. Сообщается, что переговоры между сторонами состоятся после игры, и ожидается, что стороны разойдутся по обоюдному согласию. В течение последнего месяца руководство «Уотфорда» искало варианты на замену Уайлдера, поскольку выход в плей-офф Чемпионшипа выглядел всё менее вероятным.

За тур до конца текущего розыгрыша второго по силе дивизиона английского футбола «Уотфорд» находится лишь на 13-м месте в турнирной таблице. Под руководством Уайлдера «шершни» одержали две победы при трёх ничейных результатах и пяти поражениях в 10 матчах Чемпионшипа.

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Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд Крис Уайлдер
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УОТФОРД СТОК СИТИ
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