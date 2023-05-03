Уайлдер покинет «Уотфорд» после завершения сезона Чемпионшипа

Крис Уайлдер покинет английский «Уотфорд» после завершения нынешнего сезона Чемпионшипа.

По информации издания The Athletic, специалист проведёт свой последний поединок во главе «шерней» против «Сток Сити» в понедельник, 8 мая. Сообщается, что переговоры между сторонами состоятся после игры, и ожидается, что стороны разойдутся по обоюдному согласию. В течение последнего месяца руководство «Уотфорда» искало варианты на замену Уайлдера, поскольку выход в плей-офф Чемпионшипа выглядел всё менее вероятным.

За тур до конца текущего розыгрыша второго по силе дивизиона английского футбола «Уотфорд» находится лишь на 13-м месте в турнирной таблице. Под руководством Уайлдера «шершни» одержали две победы при трёх ничейных результатах и пяти поражениях в 10 матчах Чемпионшипа.