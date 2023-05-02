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Англия. Чемпионшип

«Это страшно» - тренер «Плимута» не хочет вылета «Эвертона» из АПЛ

02 Мая 2023 • 03:04 Комментировать

Английский «Плимут» обеспечил себе место в Чемпионшипе, и наставник клуба со звучной фамилией Стивен Шумахер признался, что больше всего его расстраивает перспектива... встретиться там со своим любимым клубом, «Эвертоном». «Ириски» также близки к тому, чтобы оказаться в Чемпионшипе, но для них это совсем не повод для радости.

- Это страшно. Я даже представить себе такое не могу. Я фан «Эвертона» до мозга костей, - цитирует слова Стивена Шумахера BBC Sport.

Сейчас «Эвертон» занимает девятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии, у команды двадцать девять очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Плимут Стивен Шумахер
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