«Это страшно» - тренер «Плимута» не хочет вылета «Эвертона» из АПЛ

Английский «Плимут» обеспечил себе место в Чемпионшипе, и наставник клуба со звучной фамилией Стивен Шумахер признался, что больше всего его расстраивает перспектива... встретиться там со своим любимым клубом, «Эвертоном». «Ириски» также близки к тому, чтобы оказаться в Чемпионшипе, но для них это совсем не повод для радости.

- Это страшно. Я даже представить себе такое не могу. Я фан «Эвертона» до мозга костей, - цитирует слова Стивена Шумахера BBC Sport.

Сейчас «Эвертон» занимает девятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии, у команды двадцать девять очков.