«КПР» смог выиграть два матча кряду, владея мячом менее 20 процентов времени

Занимательный факт пришёл из английского Чемпионшипа. Там один из аутсайдеров лиги, лондонский «КПР» умудрился выиграть в двух последних матчах, владея мячом за игру 20% игрового времени и меньше.

Как сообщает Opta Sports, не повезло соперникам лондонцев сначала из «Бёрнли» - победитель Чемпионшипа проиграл, 1:2. Затем из «Сток Сити» - «гончары» уступили «КПР» с минимальным счётом – 0:1.

Благодаря важнейшим победам «КПР» набрал шесть очков в борьбе за выживание и на столько же пунктов оторвался от зоны вылета. Как говорится, на войне все средства хороши.

За тур до конца чемпионата лондонский клуб занимает 18-е место в турнирной таблице с 50 набранными баллами.