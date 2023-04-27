«Милан» нашёл бюджетную замену Ибрагимовичу

Нападающий «Шеффилд Юнайтед» Илиман Ндиайе может переехать из Англии в Италию. Согласно сведениям журналистов Footmarcato, в подписании форварда заинтересован «Милан».

Боссы «россонери» рассматривают сенегальского форварда в качестве замены шведу Златану Ибраимовичу, с которым не планируют подписывать новое трудовое соглашение. Илиман связан контрактом с «Шеффилдом» до середины 2024 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне английского Чемпионшипа Ндиайе провел 43 поединка, в которых отметился 13 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.