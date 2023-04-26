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Англия. Чемпионшип

«Бёрнли» Компани досрочно выиграл Чемпионшип официально

26 Апреля 2023 • 00:25 Комментировать
Бристоль Сити
...
Бёрнли
29.04 17:00

«Бёрнли», который возглавляет бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани, стал недосягаем для конкурента со второго места в турнирной таблице Чемпионшипа и обеспечил себе победу во второй по силе лиге Англии. Сегодня вечером этот клуб победил в гостях «Блэкберн» - 1:0.

Таким образом, подопечные Компани уже недосягаемы для «Шеффилд Юнайтед» - именно эта команда идёт на второй строчке в лиге. У «клинков» 82 набранных очка и четыре игры в запасе.

«Бёрнли» осталось сыграть в текущем сезоне лишь два матча из 46. Всего у лидера Чемпионшипа 95 баллов, 27 побед, 14 ничьих и всего лишь три поражения.

Компани отреагировал на слухи о «Челси» и «Тоттенхэме»

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Венсан Компани
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БРИСТОЛЬ СИТИ БЁРНЛИ
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