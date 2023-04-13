Компани отреагировал на слухи о «Тоттенхэме»

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Тоттенхэм».

«Я вообще не думаю об этом. Где бы я ни был, в моей голове это всегда самая большая работа в мире», - сказал Компани, чьи слова приводятся на сайте BBC.

«Доволен ли я в «Бёрнли»? Я понимаю ваш вопрос, но что я могу сказать? Что я недоволен? Мы лидируем с отрывом в 14 очков. Я всегда счастлив, но никогда не удовлетворён.

Я не трачу время на ответы на вопросы о будущем. Я сосредоточен на матче с «Редингом» и последующих играх. У нас есть инфраструктура, у нас есть таланты, здесь приятно работать», - добавил бельгиец.

Отметим, что «Бёрнли» уже обеспечил себе место в АПЛ на следующий сезон.