В «Уотфорде» недовольны работой Уайлдера

В английском «Уотфорде» разочаровались в работе тренера Криса Уайлдера. Специалист, известный по работе с «Шеффилд Юнайтед», возглавил «шершней» в начале прошлого марта и подписал контракт до конца сезона.

Теперь, по информации Football Insider, Уайлдер может потерять свою работу. Известно и имя его потенциального сменщика - это итальянец Франческо Фариоли.

На данный момент экс-участник Премьер-лиги идёт лишь на 12 месте в турнирной таблице Чемпионшипа. У команды 56 очков, а отставание от первой шестёрки составляет шесть баллов. От второго места, которое занимает «Шеффилд Юнайтед», отставание составляет 20 баллов.

Напомним, что до прихода Уайлдера в клубе работал известный российскому болельщику хорватский специалист Славен Билич.