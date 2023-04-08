Владелец «Бёрнли»: «Венсан проделал невероятную работу»

«Бернли» официально оформил возвращение в высшую лигу английского футбола, команда переиграла «Мидлсбро» и стала недосягаемой за семь туров до конца сезона в Чемпионшипе. Успех клуба прокомментировал его владелец Алан Пэйс, который похвалил наставника команды - бельгийца Венсана Компани.

- Венсан проделал невероятную работу, это стало большим сюрпризом. Мы не планировали так рано выйти в АПЛ. Речь вообще шла о двух-трех годах. Но команда очень хороша, не зря Венсан говорит об этом каждую неделю, - цитирует слова Пэйса Sky Sports.

Напомним, что «Бернли» вылетел из АПЛ в прошлом году.