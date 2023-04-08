Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

Компани: «Мы не ожидали так быстро»

08 Апреля 2023 • 01:17 Комментировать
Мидлсбро
1:2
Бёрнли
окончен

На дворе начало апреля, но уже выяснился клуб, который уже оформил себе путевку в высшую лигу, это английский «Бернли», который обыграл «Мидлсбро». Наставник «Бернли», бельгийский специалист Венсан Компани, прокомментировал успех своей команды.

- Еще семь игр, а мы уже празднуем выход в АПЛ. Мы не ожидали такого. Впрочем, лучше сейчас, чем нервничать до последнего тура. Но это было нелегко, выдержать марафон из 46 матчей не так-то просто. И потому мои ребята сегодня празднуют как дети. А мы уже строим более амбициозные планы, - цитирует слова Компани BBC Sport.

Напомним, что «Бернли» вылетел из АПЛ в прошлом году. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Венсан Компани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сандерленд Сандерленд
Халл Сити Халл Сити
4
4
1.03 18.00 100.00
Видео
Окончен
Мидлсбро Мидлсбро
Бёрнли Бёрнли
1
2
27.00 4.40 1.27
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
01:25 · Англия. Чемпионшип
Владелец «Бёрнли»: «Венсан проделал невероятную работу»
01:17 · Англия. Чемпионшип
Компани: «Мы не ожидали так быстро»
00:55 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» под руководством Компани установил рекорд Чемпионшипа
00:42 · Англия. Чемпионшип
«Бёрнли» вышел в АПЛ, обыграв в гостевом матче «Мидлсбро»
07 Апреля
17:22 · Англия. Премьер-лига
Кэрролл рассказал об оскорблениях от болельщиков «Ливерпуля»
05 Апреля
17:30 · Англия. Чемпионшип
«Норвич» анонсировал уход Пукки официально
03 Апреля
08:25 · Англия. Чемпионшип
«Сандерленд» отстранил игрока, обвинённого в изнасиловании
02 Апреля
10:19 · Англия. Чемпионшип
«Бернли» положил глаз на бельгийского вратаря
31 Марта
02:46 · Англия. Премьер-лига
Назван новый фаворит на должность главного тренера «Тоттенхэма» слухи
29 Марта
06:48 · Англия. Чемпионшип
Американский бизнесмен купил «Хаддерсфилд Таун»
00:48 · Англия. Чемпионшип
Футболист ирландской сборной признался, что он - аутист
27 Марта
23:03 · Англия. Чемпионшип
«Спарта», «Уотфорд», «Суонси» и «Генк» следят за защитником сборной США Рейнольдсом
24 Марта
15:24 · Англия. Премьер-лига
Амад Диалло: «В «Сандерленде» я играю в каждом матче и обрёл уверенность»
23 Марта
14:42 · Англия. Чемпионшип
​Бен Фостер снял перчатки с гвоздя, подписав контракт с клубом из пятого дивизиона Англии официально
22 Марта
22:40 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин прокомментировал решение Хайкина покинуть «Бристоль Сити» 1
Все новости
Рекомендуем