Компани: «Мы не ожидали так быстро»

На дворе начало апреля, но уже выяснился клуб, который уже оформил себе путевку в высшую лигу, это английский «Бернли», который обыграл «Мидлсбро». Наставник «Бернли», бельгийский специалист Венсан Компани, прокомментировал успех своей команды.

- Еще семь игр, а мы уже празднуем выход в АПЛ. Мы не ожидали такого. Впрочем, лучше сейчас, чем нервничать до последнего тура. Но это было нелегко, выдержать марафон из 46 матчей не так-то просто. И потому мои ребята сегодня празднуют как дети. А мы уже строим более амбициозные планы, - цитирует слова Компани BBC Sport.

Напомним, что «Бернли» вылетел из АПЛ в прошлом году.