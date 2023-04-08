«Бёрнли» вышел в АПЛ, обыграв в гостевом матче «Мидлсбро»

На дворе начало апреля, но уже выяснился клуб, который уже оформил себе путевку в высшую лигу - пожалуй, первая точно известная перемена для пяти главных лиг Европы. Это английский «Бернли», который поднялся из «Чемпионшипа» в АПЛ, обыграв «Мидлсбро» благодаря голам Эшли Барнса и Коннора Робертса, став недосягаемым для преследователей.

Напомним, что речь идет о клубе, который, хотя и нестабилен в последние годы, дважды становился чемпионом Англии - в 1921 и 1960 годах. Тренирует клуб с прошлого года бельгийский специалист Венсан Компани, в прошлом выступавший за «Манчестер Сити».