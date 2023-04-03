«Сандерленд» отстранил игрока, обвинённого в изнасиловании

Очередной скандал в английском футболе, связанный с изнасилованием в исполнении профессионального футболиста. На сей раз это случилось в стане выступающего в Чемпионшипе «Сандерленда» с 23-летним Джеком Диамондом, который сейчас временно выступает за клуб третьей лиги «Линкольн». Вернее, выступал...

Инцидент, как уточняет британская полиция, имел место в мае прошлого года. «Сандерленд» не стал церемониться с игроком, а сразу же объявил о разрыве контракта, что означает, что Диамонд не сможет выступать и за «Линкольн» также. Теперь игроку предстоит отвечать перед судом за содеянное.