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Англия. Чемпионшип

«Бернли» положил глаз на бельгийского вратаря

02 Апреля 2023 • 10:19 Комментировать
Бёрнли
0:0
Сандерленд
окончен

В то время как в английской Премьер-лиге, хотя и определился фаворит сезона, еще далеко до ясности на тему того, кто выиграет чемпионат, в Чемпионшипе все куда однозначнее - «Бернли» уже фактически обеспечил себе возвращение в высшую лигу английского футбола, и наставник клуба Венсан Компани уже задумался о том, как усилить команду.

Он положил глаз на своего 20-летнего соотечественника - бельгийского голкипера Барта Фербрюггена, который сейчас защищает цвета брюссельского «Андерлехта». Об этом сообщает издание The Sun, правда, подробности возможной сделки источник не сообщает. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Венсан Компани Барт Фербрюгген
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