«Бернли» положил глаз на бельгийского вратаря

В то время как в английской Премьер-лиге, хотя и определился фаворит сезона, еще далеко до ясности на тему того, кто выиграет чемпионат, в Чемпионшипе все куда однозначнее - «Бернли» уже фактически обеспечил себе возвращение в высшую лигу английского футбола, и наставник клуба Венсан Компани уже задумался о том, как усилить команду.

Он положил глаз на своего 20-летнего соотечественника - бельгийского голкипера Барта Фербрюггена, который сейчас защищает цвета брюссельского «Андерлехта». Об этом сообщает издание The Sun, правда, подробности возможной сделки источник не сообщает.