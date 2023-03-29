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Англия. Чемпионшип

Американский бизнесмен купил «Хаддерсфилд Таун»

29 Марта 2023 • 06:48 Комментировать
Хаддерсфилд Таун
...
Мидлсбро
01.04 17:00

У еще недавно выступавшего в английской Премьер-лиге «Хаддерсфилда» - новый владелец. Им стал американский бизнесмен Кевин М.Нэйгл из города Сакраменто в Калифорнии, который выкупил контрольный пакет акций у столкнувшегося с правовыми проблемами Дина Хойла.

Тот руководил клубом с 2009 года, но на какое-то время в 2020 году продал его Филу Ходкинсону. Но у Фила вскоре возникли серьезные финансовые проблемы, так что он буквально вернул клуб Хойлу.

Теперь проблемы возникли и у того. Не станет ли это недобрым знаком и для нового владельца клуба, который плетется в арьергарде второй лиги английского футбола?!

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Евро-Футбол.Ру,
Хаддерсфилд Таун
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