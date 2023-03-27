«Спарта», «Уотфорд», «Суонси» и «Генк» следят за защитником сборной США Рейнольдсом

По информации La Repubblica, «Генк» заинтересован в услугах арендованного «Вестерло» у «Ромы» защитника национальной сборной США Брайана Рейнольдса.

Дополнительно сообщается, что у «Вестерло» есть возможность выкупа игрока за сумму семь миллионов евро. Рейнольдс провёл за «Вестерло» 26 матчей во всех соревнованиях, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Уточняется, что «Генк» не единственная команда, которая заинтересована в молодом защитнике. «Спарта» Прага, «Уотфорд» и «Суонси» тоже проявляют интерес к 21-летнему спортсмену.

Вероятнее всего, «Рома» будет готова отпустить футболиста, так как в руководстве клуба не видят его в своих планах на будущее.