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Англия. Чемпионшип

«Спарта», «Уотфорд», «Суонси» и «Генк» следят за защитником сборной США Рейнольдсом

27 Марта 2023 • 23:03 Комментировать

По информации La Repubblica, «Генк» заинтересован в услугах арендованного «Вестерло» у «Ромы» защитника национальной сборной США Брайана Рейнольдса.

Дополнительно сообщается, что у «Вестерло» есть возможность выкупа игрока за сумму семь миллионов евро. Рейнольдс провёл за «Вестерло» 26 матчей во всех соревнованиях, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Уточняется, что «Генк» не единственная команда, которая заинтересована в молодом защитнике. «Спарта» Прага, «Уотфорд» и «Суонси» тоже проявляют интерес к 21-летнему спортсмену.

Вероятнее всего, «Рома» будет готова отпустить футболиста, так как в руководстве клуба не видят его в своих планах на будущее.

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Евро-Футбол.Ру,
Генк Уотфорд Спарта Прага Сборная США Суонси Брайан Рейнольдс трансферы футбола - лето 2023
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