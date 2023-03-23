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Англия. Чемпионшип

​Бен Фостер снял перчатки с гвоздя, подписав контракт с клубом из пятого дивизиона Англии официально

23 Марта 2023 • 14:42 Комментировать

Английский клуб «Рексэм» объявил о подписании краткосрочного контракта (до конца сезона) с голкипером Беном Фостером. 39-летний футболист снял перчатки с гвоздя – в сентябре прошлого года он объявлял о завершении карьеры.

Стоит сказать, что в своё время – во второй части сезона 2004/2005 – Бен Фостер уже выступал за «Рексэм» на правах аренды.

«Я на седьмом небе от счастья. Это хороший клуб. Здесь многое изменилось с тех пор, как я был здесь в последний раз, но приятно вернуться, особенно в качестве игрока. Будет интересно посмотреть, как моё тело будет себя чувствовать после сегодняшней тренировки!» - сказал Фостер.

«Рексэм» выступает в Национальной лиге, то есть в пятом по рангу футбольном дивизионе Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бен Фостер Рексэм
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14:42 · Англия. Чемпионшип
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