С аутсайдера Чемпионшипа «Уигана» сняли три очка

Аутсайдер Чемпионшипа «Уиган» лишился трёх очков из-за финансовых проблем. Дело в том, что клуб не заплатил в марте своим игрокам зарплату. Историей делится официальный сайт второй по силе футбольной лиги Англии.

Теперь борющийся за выживание клуб лишился и без того драгоценных баллов. На данный момент у некогда обладателя Кубка Англии 31 пункт. И последнее, 24 место в турнирной таблице после 38 туров.

Шансы на то, что «Уиган» сохранит прописку в лиге близятся к минимуму, так как отставание от 21 места, которое гарантирует продолжение выступления в Чемпионшипе – восемь баллов.