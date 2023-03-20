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Англия. Чемпионшип

С аутсайдера Чемпионшипа «Уигана» сняли три очка

20 Марта 2023 • 21:02 Комментировать
Уиган
...
КПР
01.04 17:00

Аутсайдер Чемпионшипа «Уиган» лишился трёх очков из-за финансовых проблем. Дело в том, что клуб не заплатил в марте своим игрокам зарплату. Историей делится официальный сайт второй по силе футбольной лиги Англии.

Теперь борющийся за выживание клуб лишился и без того драгоценных баллов. На данный момент у некогда обладателя Кубка Англии 31 пункт. И последнее, 24 место в турнирной таблице после 38 туров.

Шансы на то, что «Уиган» сохранит прописку в лиге близятся к минимуму, так как отставание от 21 места, которое гарантирует продолжение выступления в Чемпионшипе – восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Уиган Чемпионшип
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УИГАН КПР
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