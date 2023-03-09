Ропот в «Уотфорде» - сотрудники клуба недовольны тем, что с них стали брать деньги за обеды

Тихий ропот в английском «Уотфорде» после того, как парой дней ранее клуб сменил главного тренера. Сотрудникам и футболистам клуба урезали зарплаты примерно на 350 евро ежемесячно - и, хотя для футболистов это, в конце концов, не такая значительная сумма, то для рядовых сотрудников клуба это вполне ощутимые деньги.

Но еще больше возмущает причина - оказывается, клуб перестал оплачивать еду, которую заказывают в рабочие часы сотрудники «Уотфорда». При этом ранее никогда и ни при каких обстоятельствах в клубе не было такого, чтобы руководство вынуждало сотрудников оплачивать обеды.

Как сообщает Daily Mail, многие их сотрудников настолько возмутились, что предпочли податься в заведения рядом со стадионом, чем оплачивать новые «буржуйские причуды» своего руководства.