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Англия. Чемпионшип

Ропот в «Уотфорде» - сотрудники клуба недовольны тем, что с них стали брать деньги за обеды

09 Марта 2023 • 00:43 Комментировать

Тихий ропот в английском «Уотфорде» после того, как парой дней ранее клуб сменил главного тренера. Сотрудникам и футболистам клуба урезали зарплаты примерно на 350 евро ежемесячно - и, хотя для футболистов это, в конце концов, не такая значительная сумма, то для рядовых сотрудников клуба это вполне ощутимые деньги.

Но еще больше возмущает причина - оказывается, клуб перестал оплачивать еду, которую заказывают в рабочие часы сотрудники «Уотфорда». При этом ранее никогда и ни при каких обстоятельствах в клубе не было такого, чтобы руководство вынуждало сотрудников оплачивать обеды.

Как сообщает Daily Mail, многие их сотрудников настолько возмутились, что предпочли податься в заведения рядом со стадионом, чем оплачивать новые «буржуйские причуды» своего руководства. 

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Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд
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