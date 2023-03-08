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Англия. Чемпионшип

Уайлдер возглавил «Уотфорд» вместо Билича

08 Марта 2023 • 00:20 Комментировать
Уотфорд
...
Бирмингем
14.03 22:45

55-летний английский специалист Крис Уайлдер как минимум до конца текущего сезона стал главным тренером «Уотфорда», выступающего в текущем сезоне в Чемпионшипе. Об этом сообщает официальный сайт «шершней». Англичанин сменил на этом посту хорошо знакомого российскому болельщику Славена Билича.

Напомним, что в октябре прошлого года Уайлдера уволили из «Мидлсбро». В АПЛ специалист был известен по работе с «Шеффилд Юнайтед».

Дела у «Уотфорда» в этом сезоне идут не так, как хотелось бы клубу, который ещё недавно выступал в АПЛ. Команда идёт на 10-м месте, набрав за 35 туров лишь 51 очко. Однако отставание от лидирующей шестёрки не катастрофическое – всего четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд Славен Билич Крис Уайлдер
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