Уайлдер возглавил «Уотфорд» вместо Билича

55-летний английский специалист Крис Уайлдер как минимум до конца текущего сезона стал главным тренером «Уотфорда», выступающего в текущем сезоне в Чемпионшипе. Об этом сообщает официальный сайт «шершней». Англичанин сменил на этом посту хорошо знакомого российскому болельщику Славена Билича.

Напомним, что в октябре прошлого года Уайлдера уволили из «Мидлсбро». В АПЛ специалист был известен по работе с «Шеффилд Юнайтед».

Дела у «Уотфорда» в этом сезоне идут не так, как хотелось бы клубу, который ещё недавно выступал в АПЛ. Команда идёт на 10-м месте, набрав за 35 туров лишь 51 очко. Однако отставание от лидирующей шестёрки не катастрофическое – всего четыре балла.