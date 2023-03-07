«Уотфорд» отправил в отставку Билича

«Уотфорд» объявил об отставке Славена Билича с поста главного тренера клуба.

Технический директор команды Бен Манга заявил, что команда хочет достичь какого-то успеха в этом сезоне, поэтому перемены были неизбежны. Трансферное окно уже закрылось, смена тренера — это единственный доступный вариант взбодрить команду, добавил функционер.

54-летний Билич возглавлял «Уотфорд» с сентября 2022 года. На данный момент команда занимает девятое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 51 очко за 35 туров.

Российскому зрителю хорватский специалист известен по работе в московском «Локомотиве» (2012-2013).