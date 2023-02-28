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Англия. Чемпионшип

Хайкин начнёт кубковую встречу против «Манчестер Сити» на скамейке

28 Февраля 2023 • 22:49 Комментировать
Бристоль Сити
0:0
Манчестер Сити
1 18.00 X 7.50 2 1.16
1-й тайм

Российский страж ворот клуба Чемпионшипа «Бристоль Сити» Никита Хайкин начнёт матч Кубка Англии против «Манчестер Сити» на скамейке запасных.

Хайкин стал игроком «Бристоль Сити» этой зимой, однако ещё ни разу не сыграл за него в шести возможных матчах во всех турнирах. Последним клубом Хайкина до перехода в этот клуб был норвежский «Будё-Глимт».

Напомним, команды встречаются в рамках 1/8 финала этого старейшего футбольного турнира, матч проходит в городе Бристоль, что в Англии, место действия – арена «Эштон Гейт».

Следите за развитием событий матча в текстовой трансляции от портала Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бристоль Сити Никита Хайкин
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БРИСТОЛЬ СИТИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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