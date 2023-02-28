Хайкин начнёт кубковую встречу против «Манчестер Сити» на скамейке

Российский страж ворот клуба Чемпионшипа «Бристоль Сити» Никита Хайкин начнёт матч Кубка Англии против «Манчестер Сити» на скамейке запасных.

Хайкин стал игроком «Бристоль Сити» этой зимой, однако ещё ни разу не сыграл за него в шести возможных матчах во всех турнирах. Последним клубом Хайкина до перехода в этот клуб был норвежский «Будё-Глимт».

Напомним, команды встречаются в рамках 1/8 финала этого старейшего футбольного турнира, матч проходит в городе Бристоль, что в Англии, место действия – арена «Эштон Гейт».

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