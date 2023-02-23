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Англия. Чемпионшип

Игрок «Боруссии» Бейер может подписать с «Бёрнли» полноценный контракт

23 Февраля 2023 • 08:16 Комментировать

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии», на правах аренды выступающий за английский «Бёрнли», может подписать полноценный контракт с лидером Чемпионшипа. Об этом сообщает RP Online.

Даная новость является очередным подтверждением намерений немецкого клуба поспособствовать сохранению места в потенциальной команде Английской премьер-лиги своего футболиста Луиса Бейера – 23 и 30 декабря прошлого года об этом информировало издание Bild.

«Бёрнли» в данный момент занимает первое место во втором по значимости дивизионе Англии, отрываясь от своего ближайшего конкурента «Шеффилд Юнайтед» на 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Боруссия Мёнхенгладбах трансферы футбола - лето 2023 Луис Бейер
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