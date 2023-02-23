Игрок «Боруссии» Бейер может подписать с «Бёрнли» полноценный контракт

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии», на правах аренды выступающий за английский «Бёрнли», может подписать полноценный контракт с лидером Чемпионшипа. Об этом сообщает RP Online.

Даная новость является очередным подтверждением намерений немецкого клуба поспособствовать сохранению места в потенциальной команде Английской премьер-лиги своего футболиста Луиса Бейера – 23 и 30 декабря прошлого года об этом информировало издание Bild.

«Бёрнли» в данный момент занимает первое место во втором по значимости дивизионе Англии, отрываясь от своего ближайшего конкурента «Шеффилд Юнайтед» на 12 очков.