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Англия. Чемпионшип

Австралийский актёр Хью Джекман заявил о намерении... сыграть за «Норвич»

21 Февраля 2023 • 06:31 Комментировать
Уиган
0:0
Норвич
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Австралийский актер Хью Джекман, оказывается, является большим поклонником английского «Норвича» - 54-летний Хью, снимавшийся в таких лентах, как X-Men и «Пленница», объявил, что мечтает сыграть в составе «канареек». Ранее Джекман не раз изъявлял желание стать совладельцем футбольного клуба, но до инвестиций дело так и не дошло, зато появилось желание сыграть.

Услышит ли его руководство «канареек», покажет будущее - желательно, не очень далекое, возраст, всё-таки. Сейчас «Норвич» идет на девятом месте в английском Чемпионшипе, на данный момент команда набрала сорок шесть очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Норвич Хью Джекман
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