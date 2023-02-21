«Одна победа за 12 матчей» - «КПР» избавился от Критчли

Когда в конце прошлого года «Глазго Рейнджерс» потребовался новый тренер, Майкл Бэйл бросил других «рейнджеров», из «КПР» и отправился в Глазго, где дела его идут вполне хорошо. А вот оставшийся без него «КПР» покатился по наклонной - если в конце прошлого года команда считалась претендентом на возвращение в АПЛ, то при новом наставнике Ниле Критчли дела пошли из рук вон плохо - в двенадцати матчах он одержал лишь одну победу.

И вот терпение руководства «Куинз Парк Рейнджерс» иссякло - Критчли уволен.

- Он - фантастический человек, не сомневаемся, что он преуспеет в другом месте. Но с нами что-то пошло не так. Не было стабильности, которая нужна нам, - гласит пресс-релиз клуба.