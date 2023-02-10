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Англия. Чемпионшип

Компани признали тренером месяца в Чемпионшипе

10 Февраля 2023 • 18:18 Комментировать

Рулевой «Бёрнли» Венсан Компани был признан лучшим тренером месяца в Чемпионшипе. 36-летний специалист уже получил награду, о чём сообщает пресс-служба клуба.

В январе «Бёрнли» провёл в Чемпионшипе пять матчей. В них команда отпраздновала четыре победы при одной ничьей.

Для Венсана Компани это третья награда лучшему тренеру Чемпионшипа по ходу сезона 2022/2023.

«Бёрнли» уверенно лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа. Учитывая отрыв в 17 очков от третьего места, команда Венсана Компани имеет высокие шансы на получение прямого билета в Премьер-лигу.

Венсана Компани в футбольном мире знают главным образом по выступлениям за «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Венсан Компани
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