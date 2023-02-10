Компани признали тренером месяца в Чемпионшипе

Рулевой «Бёрнли» Венсан Компани был признан лучшим тренером месяца в Чемпионшипе. 36-летний специалист уже получил награду, о чём сообщает пресс-служба клуба.

В январе «Бёрнли» провёл в Чемпионшипе пять матчей. В них команда отпраздновала четыре победы при одной ничьей.

Для Венсана Компани это третья награда лучшему тренеру Чемпионшипа по ходу сезона 2022/2023.

«Бёрнли» уверенно лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа. Учитывая отрыв в 17 очков от третьего места, команда Венсана Компани имеет высокие шансы на получение прямого билета в Премьер-лигу.

Венсана Компани в футбольном мире знают главным образом по выступлениям за «Манчестер Сити».