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Англия. Чемпионшип

Кафанов прокомментировал переход Хайкина в «Бристоль»

09 Февраля 2023 • 23:10 Комментировать
Бристоль Сити
...
Норвич
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11.02 18:00

Тренер вратарей российской национальной команды Виталий Кафанов прокомментировал переход Никиты Хайкина в английский «Бристоль Сити».

«Общался с Хайкиным после его перехода в «Бристоль Сити». Такое решение достойно уважения, потому что уйти из тепличных условий и начать заново доказывать — сложно», — заявил экс-наставник «Ростова», чьи слова приводит издание Sport24. Кафанов рассказал, что Хайкину интересно жить в стране с иным менталитетом и атмосферой.

Напомним, что ранее голкипер выступал за норвежский «Будё-Глимт», перейдя в «Бристоль Сити» на правах свободного агента до конца нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Виталий Кафанов Никита Хайкин
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