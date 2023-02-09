Кафанов прокомментировал переход Хайкина в «Бристоль»

Тренер вратарей российской национальной команды Виталий Кафанов прокомментировал переход Никиты Хайкина в английский «Бристоль Сити».

«Общался с Хайкиным после его перехода в «Бристоль Сити». Такое решение достойно уважения, потому что уйти из тепличных условий и начать заново доказывать — сложно», — заявил экс-наставник «Ростова», чьи слова приводит издание Sport24. Кафанов рассказал, что Хайкину интересно жить в стране с иным менталитетом и атмосферой.

Напомним, что ранее голкипер выступал за норвежский «Будё-Глимт», перейдя в «Бристоль Сити» на правах свободного агента до конца нынешнего сезона.