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Англия. Чемпионшип

Кто выйдет в АПЛ весной

31 Января 2023 • 12:48 Комментировать

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается в турнирной ситуации в Чемпионшипе. Попробуем ответить на вопрос, какие клубы весной повысятся в классе до Премьер-лиги.

Прямые путёвки разыграны?

Как вы прекрасно знаете, из Чемпионшипа в Премьер-лигу из года в год выходят три команды. Первое и второе места дают прямые билеты в элитный дивизион, а ещё одна путёвка разыгрывается в плей-офф с участием тех, кто финишировал на местах с третьего по шестое включительно.

Если посмотреть на текущую  ситуацию, то можно предположить, что прямые путёвки в топ-дивизион уже разыграны. Нет сомнений в том, что первый билет получит «Бёрнли», который вылетел из АПЛ в прошлом году и теперь должен вернуться с первой попытки. Прямо сейчас «бордовые» на 17 очков опережают третье место, проведя при этом на одну игру меньше. «Бёрнли» идёт по турнирной дистанции очень уверенно. 2 поражения после 28 сыгранных матчей – невероятный показатель для Чемпионшипа. Кстати говоря, главным тренером команды является Венсан Компани. Будет очень интересно посмотреть, как легенда «Манчестер Сити» начнёт тренерский путь в Премьер-лиге в следующем сезоне.

Вторую путёвку в Премьер-лигу должен удержать «Шеффилд Юнайтед». «Клинки» тоже имеют достаточно серьёзный запас прочности – их отрыв от третьей позиции измеряется 12 зачётными баллами при игре в запасе. Если «Шеффилду» удастся избежать кризисных периодов в ближайшие месяцы, то команда наверняка вернётся в топ-дивизион, откуда она вылетела относительно недавно – по итогам сезона 2020/2021.

Борьба за плей-офф будет невероятной

Чтобы иметь возможность побороться за оставшийся билет в Премьер-лигу в плей-офф, для начала, как мы уже говорили, нужно финишировать в зоне с третьего по шестое место в регулярном чемпионате. Если взглянуть на турнирную таблицу, то можно убедиться, что даже борьба за попадание в плей-офф намечается просто невероятная. Прямо сейчас третье и 16-е места в таблице отделяют всего лишь 8 (!) очков. Таким образом, на сегодняшний день претендентами на выход в плей-офф могут считаться 14 команд!

Учитывая просто фантастическую плотность в таблице Чемпионшипа, делать прогнозы относительно третьей путёвки в Премьер-лигу сложно. Пожалуй, самые лучшие шансы повыситься в классе через плей-офф имеют «Уотфорд» и «Норвич». Только эти клубы в Чемпионшипе могут похвастаться тем, что оценочная стоимость их составов по версии экспертов из transfermarkt превышает 100 миллионов евро. Так, состав «шершней» оценивается в 123,55 миллиона евро, а состав «канареек» - в 102,85 миллиона евро.

«Уотфорд» и «Норвич» по сравнению с конкурентами имеют преимущество в классе, но в футболе не всегда этот фактор оказывается определяющим. Также не стоит списывать со счетов «Мидлсбро» и «Блэкберн». «Бродяги» не выступали в Премьер-лиге с сезона 2011/2012, и увидеть их в элите было бы интересно. Шансы остальных клубов из списка четырнадцати на попадание в топ-дивизион чуть ниже. Впрочем, каждая из этих команд будет бороться, пока остаются шансы. В Чемпионшипе случается всякое. Будем следить за развитием событий дальше.

Александр Тихий

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Евро-Футбол.Ру,
Блэкберн Норвич Уотфорд Бёрнли Шеффилд Юнайтед Мидлсбро
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