Ивуарийский нападающий Вакун Байо вновь будет выступать за бельгийский «Шарлеруа». Об этом клуб Лиги Жюпиле объявил на своём официальном сайте.

Спортсмен возвращается в клуб на правах аренды. Это случилось всего через несколько месяцев после того, как Байо перешёл в «Уотфорд». 26-летний игрок забил четыре гола в 24 матчах Чемпионшипа за «шершней» в текущем сезоне, а также сделал одну результативную передачу.

В данный момент «Шарлеруа» занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

«Уотфорд» находится на четвёртой позиции во втором по значимости английском дивизионе.