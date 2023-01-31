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Англия. Чемпионшип

Байо вернулся в «Шарлеруа» из «Уотфорда» официально

31 Января 2023 • 08:22 Комментировать

Ивуарийский нападающий Вакун Байо вновь будет выступать за бельгийский «Шарлеруа». Об этом клуб Лиги Жюпиле объявил на своём официальном сайте.

Спортсмен возвращается в клуб на правах аренды. Это случилось всего через несколько месяцев после того, как Байо перешёл в «Уотфорд». 26-летний игрок забил четыре гола в 24 матчах Чемпионшипа за «шершней» в текущем сезоне, а также сделал одну результативную передачу.

В данный момент «Шарлеруа» занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

«Уотфорд» находится на четвёртой позиции во втором по значимости английском дивизионе.

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Евро-Футбол.Ру,
Шарлеруа Уотфорд Трансферы футбола - зима 2023 Вакун Байо
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