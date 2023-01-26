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Англия. Чемпионшип

«Уотфорд» заинтересован в аренде Худта с возможностью выкупа

26 Января 2023 • 22:07 Комментировать

Het Nieuwsblad сообщает о том, что команда Чемпионшипа «Уотфорд» заинтересована в аренде защитника «Андерлехта» Уэсли Худта. Клубы в настоящее время обсуждают схему выплаты заработной платы, «Уотфорд» стремится получить возможность выкупа футболиста.

Худт потерял место в основном составе при Фелисе Маззу, и, несмотря на смену главного тренера, игрок по-прежнему не входит в планы клуба на текущий сезон. 28-летний бывший центральный защитник «Лацио» и «Саутгемптона» бесплатно перешёл в «Андерлехт» летом 2021 года. Однако после неудачных выступлений клуб надеется продать Худта, особенно учитывая тот факт, что контракт с игроком заключен до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Андерлехт Уотфорд Уэсли Худт Трансферы футбола - зима 2023 Фелис Маззу
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