Первый тренер Хайкина: «Бристоль Сити» не самый хороший выбор, но это его решение»

Дмитрий Гуленков, первый тренер голкипера Никиты Хайкина, высказался о переходе вратаря в «Бристоль Сити».

«Никита всегда мечтал играть в Англии, поэтому не удивился его выбором. Посмотрим, что из этого выйдет у Хайкина. Пока рано говорить о сбывшейся мечте Никиты. На мой взгляд, команда Чемпионшипа «Бристоль Сити» не самый хороший выбор, но это его решение», — приводит слова Гуленкова Sport24.

По мнению специалиста, в новой команде у Хайкина не будет большой конкуренции, ведь он уже хорошо себя зарекомендовал и получал вызов в национальную сборную России.

Ранее стало известно, что 27-летний Хайкин подписал контракт с «Бристоль Сити» до конца текущего сезона.