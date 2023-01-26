Чанов уверен, что Хайкин заиграет в «Бристоль Сити»

Бывший голкипер ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на переход вратаря Никиты Хайкина в «Бристоль Сити».

«Я не удивлен, что Хайкин перебрался в английскую команду. В «Бристоль Сити» в нем что-то увидели. Чемпионшип — это не АПЛ, но все равно наши футболисты нужны, даже в такое время. Это радует», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Хайкин сможет заиграть в «Бристоль Сити» и конкурировать со всеми.

Напомним, текущей зимой 27-летний голкипер покинул норвежский «Будё-Глимт» на правах свободного агента и подписал трудовое соглашение с английским клубом до лета 2023 года.