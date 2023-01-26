«Халл Сити» заинтересован в подписании нападающего «Остенде»

Клуб второго по силе английского дивизиона «Халл Сити» проявляет интерес к нападающему бельгийского «Остенде» Тьерри Амброзу. Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

Контракт французского спортсмена, забившего четыре гола и отдавшего три голевые передачи за «Остенде» в нынешнем сезоне, действует до 2024 года. По информации источника, ни «Остенде», ни Амброз не будут против трансфера.

В данный момент «Остенде» с 17 очками занимает предпоследнюю позицию в турнирной таблице чемпионата Бельгии, в то время как «Халл Сити», имея 34 балла в активе, располагается на 16-й строчке Чемпионшипа.