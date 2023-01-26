Сёмин — о Хайкине: «Бристоль Сити» может стать трамплином для перехода в АПЛ»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о переходе российского вратаря Никиты Хайкина из «Будё-Глимт» в клуб английского Чемпионшипа «Бристоль Сити».

По мнению специалиста, Хайкин всегда хотел выступать в Англии, поэтому «Бристоль Сити» может стать для него хорошим трамплином для последующего перехода в одну из команд АПЛ.

«Бристоль» — это старт его долгой карьеры на Туманном Альбионе. Никита сделал первый правильный шаг — он выбрал команду, в которой получит постоянную игровую практику», — приводит слова Сёмина Sport24.

После 28 проведённых матчей в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Бристоль Сити» расположился на 17-й строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка.