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Англия. Чемпионшип

Сёмин — о Хайкине: «Бристоль Сити» может стать трамплином для перехода в АПЛ»

26 Января 2023 • 11:36 Комментировать
Хаддерсфилд Таун
0:0
Бристоль Сити
отменен

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о переходе российского вратаря Никиты Хайкина из «Будё-Глимт» в клуб английского Чемпионшипа «Бристоль Сити».

По мнению специалиста, Хайкин всегда хотел выступать в Англии, поэтому «Бристоль Сити» может стать для него хорошим трамплином для последующего перехода в одну из команд АПЛ.

«Бристоль» — это старт его долгой карьеры на Туманном Альбионе. Никита сделал первый правильный шаг — он выбрал команду, в которой получит постоянную игровую практику», — приводит слова Сёмина Sport24.

После 28 проведённых матчей в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Бристоль Сити» расположился на 17-й строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка.  

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Бристоль Сити Никита Хайкин
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