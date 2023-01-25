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Англия. Чемпионшип

Нигматуллин прокомментировал переход Хайкина в клуб из Чемпионшипа

25 Января 2023 • 23:58 Комментировать
Хаддерсфилд Таун
0:0
Бристоль Сити
отменен

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о переходе Никиты Хайкина в «Бристоль Сити», выступающий в Чемпионшипе. Россиянин подписал с английским клубом контракт до окончания текущего сезона.

«В любом случае, переход в чемпионат Англии, хоть и в Чемпионшип – это точно уровень выше, чем чемпионат Норвегии, при всем к нему уважении. Англия — это мегафутбол, есть шанс себя проявить и заслужить повышение», - цитирует Нигматуллина Metaratings.

Новый клуб Хайкина идёт на 17-м месте в текущем сезоне. В Норвегии россиянин стал двукратным чемпионом страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Нигматуллин Бристоль Сити Никита Хайкин Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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