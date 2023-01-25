Хайкин: «Всегда мечтал вернуться в Англию»

Российский голкипер Никита Хайкин прокомментировал свой переход в английский клуб из Чемпионшипа «Бристоль Сити». Россиянин подписал контракт до конца сезона.

«Я всегда хотел вернуться в Англию, поэтому я очень счастлив быть здесь. С нетерпением жду возможности бросить себе вызов и присоединиться к очень конкурентоспособной лиге. Я хочу выложиться на все 100 процентов и сделать все возможное для «Бристоль Сити», - цитирует голкипера пресс-служба его нового клуба.

С 2009 по 2013 год Никита Хайкин занимался в академиях «Портсмута», «Челси» и «Рединга». А родился он в Израиле в 1995 году в городе Нетания, первые шаги в футболе начал делать в школах московских клубов «Торпедо» и «Динамо».