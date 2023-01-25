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Англия. Чемпионшип

Российский голкипер Хайкин стал игроком «Бристоль Сити» официально

25 Января 2023 • 22:51 Комментировать
Хаддерсфилд Таун
0:0
Бристоль Сити
отменен

Российский голкипер Никита Хайкин официально стал игроком клуба «Бристоль Сити», выступающим в Чемпионшипе. О переходе объявляет официальный сайт английского клуба. Правда, контракт 27-летнего голкипера с командой рассчитан лишь до конца текущего сезона.

Напомним, что последние три года карьеры Хайкин провёл в Норвегии – в клубе «Будё-Глимт». В стане норвежского клуба он стал двукратным чемпионом Норвегии – в 2020 и в 2021 году. Также Хайкин является обладателем Кубка Израиля в составе клуба «Бней Иегуда», за него он выступал с 2016 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что Хайкиным интересовался клуб из МЛС.

Отметим, что россиянин в юношеские годы находился в академиях «Челси», «Портсмута» и «Рединга», поэтому играть в Англии для него не впервой. 

«Бристоль Сити» в текущем сезоне занимает 17 место в Чемпионшипе.

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Евро-Футбол.Ру,
Бристоль Сити Никита Хайкин Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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