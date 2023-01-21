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Англия. Чемпионшип

«Вестерло» отклонил предложение «Бёрнли» по Фостеру суммой в 7,5 млн евро

21 Января 2023 • 07:32 Комментировать

Бельгийский «Вестерло» отклонил предложение английского «Бёрнли» по южноафриканскому нападающему Лайлу Фостеру суммой в семь с половиной миллионов евро. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.

По информации источника, бывший игрок «Орландо Пайретс» и «Монако», судя по всему, согласовал условия с лидером Чемпионшипа, однако именно между двумя клубами на данный момент ничего не согласовано.

В текущем сезоне Фостер забил 8 голов в 19 матчах чемпионата Бельгии в футболке «Вестерло», а также отдал три голевые передачи. Нападающий перешёл в бельгийский коллектив из «Витории Гимарайнш» на постоянной основе летом 2022 года, за сезон до этого он выступал за «Вестерло» на правах аренды.

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Бёрнли Вестерло Трансферы футбола - зима 2023 Лайл Фостер
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