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Англия. Чемпионшип

Клуб Лиги 2 арендовал вратаря молодёжной сборной Франции у «Бристоль Сити»

20 Января 2023 • 22:32 Комментировать

Клуб Лиги 2 «Валансьен» посредством своего официального сайта объявил об аренде до конца сезона голкипера молодёжной сборной Франции Стефана Баича.

В текущем сезоне 21-летний спортсмен отыграл только один матч за «Бристоль Сити» в Кубке Лиги, где его команда уступила «Линкольн Сити» (1:3).

В матчах Чемпионшипа Баич на поле не появлялся.

В данный момент «Валансьен» располагается на 11 строчке в турнирной таблице второго по силе дивизиона Франции, имея в своём активе 25 очков.

Английский клуб «Бристоль Сити» находится на 17 месте в таблице Чемпионшипа, сумев за 27 матчей набрать 32 балла.

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